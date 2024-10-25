Шольц обеспокоился из-за войск КНДР в России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что очень обеспокоен информацией о возможном привлечении северокорейских войск в войну РФ против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом канцлер сказал во время своего визита в Индию, его цитирует n-tv.

По его словам, "нельзя недооценивать" возможное участие войск КНДР в захватнической войне, которую развязала Россия.

"Конечно, это то, что еще больше обостряет ситуацию, но это также показывает, что российский президент находится в затруднительном положении", – сказал Шольц.

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Он считает, что сейчас необходимо вместе с Украиной обсудить, "как мы, возможно, можем достичь справедливого и честного мира".

Европейский Союз накануне заявил, что будет координировать свои действия с международными партнерами по этому вопросу, в частности относительно реагирования на действия КНДР.

Разведка Южной Кореи в среду сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3 тысячи военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.

Позже информацию о нескольких тысячах северокорейских военных в России подтвердил Белый дом, а также заявил, что военные КНДР, в случае участия в войне против Украины, станут законными целями так же, как и российские.