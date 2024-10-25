Анонім розіслав ЗМІ Молдови список тисяч нібито агентів мережі проросійського олігарха Шора

У Молдові невідомий, який представився співробітником правоохоронних органів, розіслав ЗМІ список, що містить імена кількох тисяч громадян, нібито пов'язаних із мережею проросійського олігарха-втікача Ілона Шора.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Генеральний інспекторат поліції не підтвердив, але й не спростував достовірність цього списку.

"Необхідно звірити цю інформацію з даними правоохоронних органів. Поліція рішуче спростовує припущення про розбіжності між судовими, правоохоронними та силовими органами. Саме професійна співпраця дозволила ефективно задокументувати цей масштабний процес підкупу виборців. Розцінюємо цей (лист) як спробу спричинити інституційний розкол", – йдеться в заяві Генерального інспекторату поліції.

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Антикорупційна прокуратура повідомила виданню, що проаналізує зазначені у списку дані.

"Ми проаналізуємо зазначені в списку дані і порівняємо їх із матеріалами справи. Поки ми нічого не можемо коментувати", – уточнили в Антикорупційній прокуратурі.

Раніше на електронні пошти молдовських ЗМІ надіслали список кількох тисяч імен громадян, які нібито є "членами мережі Шора". Відправник заявив, що він – співробітник правоохоронних органів.

"Я і мої колеги не спимо ночами і вже багато років документуємо всю схему. Тепер я бачу, як у мережі всі говорять, що поліція і спецслужби нічого не зробили. Це неправда! Ми все давно знаємо", – стверджує відправник.

У листі також ідеться про те, що люди, чиї імена вказані у списку, "залучали громадян на протести, збирали їхні персональні дані і відкривали їм рахунки в російських банках".

"Їм платили по 2 тисячі леїв за голос, багатьом обіцяли заплатити після виборів. Їм сказали голосувати проти на референдумі і підтримати Стояногло або Фуртуне", – стверджує автор листа.

У п’ятинцю поліція Молдови повідомила, що затримала лідера злочинної групи Шора в місті Унгени. Затриманий нібито платив по 1,5 тисячі молдовських леїв (понад 3400 гривень) за голос за конкретного кандидата.

Глава Генерального інспекторату поліції Молдови Віорел Чернеуцану розповів, що у жовтні напередодні виборів і референдуму в Молдову з РФ переказали понад 24 млн доларів, за цим стоїть олігарх-втікач Ілан Шор.

Наразі правоохоронні органи задокументували понад 520 осіб, причетних до схеми підкупу виборців.

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