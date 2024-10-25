У Молдові затримали лідера злочинної групи, підозрюваного у підкупі виборців

Поліція Молдови затримала лідера злочинної групи в місті Унгени, який платив по 1,5 тисячі молдовських леїв (понад 3400 гривень) за голос за конкретного кандидата.

Про це повідомила поліція Молдови, пише "Європейська правда".

Правоохоронці уточнили, що отримали скаргу від жінки, яка стверджувала, що отримала гроші від затриманого, який входить до злочинної групи олігарха-втікача Ілана Шора.

Затриманий нібито передав їй 1,5 тисячі леїв за те, щоб вона проголосувала за певного кандидата на президентських виборах і висловила "Ні" на єврореферендумі.

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Правоохоронці провели обшуки в будинку та офісі підозрюваного – 26-річного місцевого жителя.

Вони виявили там списки довірених осіб, спостерігачів на виборчих дільницях, яким мали заплатити за вплив на вибір виборців, а також кілька SIM-карт, мобільних телефонів, ноутбуків і планшет з інформацією, яка має значення для слідства.

Чоловіка затримали на 72 години. Порушено кримінальну справу за корупцію на виборах. Якщо провину підозрюваного буде доведено, йому загрожує штраф до 55 тисяч леїв (понад 125 тисяч гривень) або позбавлення волі на строк до 5 років.

Глава Генерального інспекторату поліції Молдови Віорел Чернеуцану розповів, що у жовтні напередодні виборів і референдуму в Молдову з РФ переказали понад 24 млн доларів, за цим стоїть олігарх-втікач Ілан Шор.

Наразі правоохоронні органи задокументували понад 520 осіб, причетних до схеми підкупу виборців.

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