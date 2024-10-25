Аноним разослал СМИ Молдовы список тысяч якобы агентов сети пророссийского олигарха Шора

В Молдове неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, разослал СМИ список, содержащий имена нескольких тысяч граждан, якобы связанных с сетью пророссийского олигарха-беглеца Илона Шора.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Генеральный инспекторат полиции не подтвердил, но и не опроверг достоверность этого списка.

"Необходимо сверить эту информацию с данными правоохранительных органов. Полиция решительно опровергает предположения о разногласиях между судебными, правоохранительными и силовыми органами. Именно профессиональное сотрудничество позволило эффективно задокументировать этот масштабный процесс подкупа избирателей. Расцениваем это (письмо) как попытку вызвать институциональный раскол", – говорится в заявлении Генерального инспектората полиции.

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Антикоррупционная прокуратура сообщила изданию, что проанализирует указанные в списке данные.

"Мы проанализируем указанные в списке данные и сравним их с материалами дела. Пока мы ничего не можем комментировать", – уточнили в Антикоррупционной прокуратуре.

Ранее на электронные почты молдавских СМИ прислали список нескольких тысяч имен граждан, которые якобы являются "членами сети Шора". Отправитель заявил, что он – сотрудник правоохранительных органов.

"Я и мои коллеги не спим ночами и уже много лет документируем всю схему. Теперь я вижу, как в сети все говорят, что полиция и спецслужбы ничего не сделали. Это неправда! Мы все давно знаем", – утверждает отправитель.

В письме также говорится о том, что люди, чьи имена указаны в списке, "привлекали граждан на протесты, собирали их персональные данные и открывали им счета в российских банках".

"Им платили по 2 тысячи леев за голос, многим обещали заплатить после выборов. Им сказали голосовать против на референдуме и поддержать Стояногло или Фуртуне", – утверждает автор письма.

В пятницу полиция Молдовы сообщила, что задержала лидера преступной группы Шора в городе Унгены. Задержанный якобы платил по 1,5 тысячи молдавских леев (более 3400 гривен) за голос за конкретного кандидата.

Глава Генерального инспектората полиции Молдовы Виорел Чернеуцану рассказал, что в октябре накануне выборов и референдума в Молдову из РФ перевели более 24 млн долларов, за этим стоит беглый олигарх Илан Шор.

Сейчас правоохранительные органы задокументировали более 520 человек, причастных к схеме подкупа избирателей.

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