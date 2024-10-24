Поліція Молдови: Олігарх-втікач Шор у жовтні переказав $24 млн на підкуп виборців

Глава Генерального інспекторату поліції Молдови Віорел Чернеуцану розповів, що у жовтні напередодні виборів і референдуму в Молдову переказали понад 24 млн доларів, за цим стоїть олігарх-втікач Ілан Шор.

Про це повідомляє Moldpress, інформує "Європейська правда".

За його словами, кошти переказували з Росії через застосунок "Промсвязьбанку".

Як зазначив Чернеуцану, схема підкупу виборців із використанням "Промсвязьбанку" почала діяти наприкінці весни, але восени напередодні виборів і референдуму кількість переказів збільшилася.

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Застосунок "Промсвязьбанку" людям допомагали встановлювати боти в Telegram. Тільки в жовтні поліція задокументувала і припинила діяльність 97 таких ботів.

Проте, за даними поліції, у системі встигли зареєструвати 138 тисяч номерів із Молдови.

За словами Чернеуцану, якщо у вересні сума переказів становила 15 млн доларів, то зараз вона сягає 39 млн доларів.

Голова поліції зазначив, що тільки в жовтні на підкуп виборців із Росії до Молдови переказали більше ніж 24 млн доларів, причому більша частина грошей надійшла в період з 14 по 17 жовтня.

"Виборчі корупційні дії були здійснені членами злочинної організації "Шор", – заявив Чернеуцану.

Загалом зафіксували понад 1,4 мільйона транзакцій. Була контактна особа, через яку здійснювалися перекази для інших учасників.

Метою таких дій був масовий підкуп виборців, зазначив керівник поліції.

Деякі платежі, за його словами, також здійснювалися готівкою. 23 жовтня поліція провела рейд в одному з районів на півночі країни і виявили особу, яка "діяла як координатор для всього регіону, з готовими конвертами з грошима.

Вона вже встигла роздати кошти 36 особам, і ще 300 осіб мали отримати гроші. Особа наразі співпрацює з поліцією.

Наразі правоохоронні органи задокументували понад 520 осіб, причетних до схеми підкупу виборців. Їм загрожує до трьох років в'язниці або великий штраф.

"Беручи участь у виборчій корупції, громадяни безпосередньо втягуються в незаконну схему, яку здійснює злочинна організація Ілана Шора", – підкреслив керівник поліції.

У першому турі президентських виборів чинна президентка Молдови Мая Санду отримала 42,37% голосів, а висуванець проросійської Партії соціалістів Молдови Александр Стояногло – 26,02%.

Другий тур президентських виборів у Молдові пройде 3 листопада.

Разом із першим туром президентських виборів у Молдові проходив конституційний референдум щодо вступу в ЄС.

Згідно з оприлюдненими результатами, прихильники ЄС виграли референдум у Молдові з відривом у 13 596 голосів. Цей результат забезпечила діаспора, натомість мешканці Молдови переважно виступили проти зближення країни з ЄС.

Президентка Молдови Мая Санду після оприлюднення перших результатів голосування заявила про фальсифікацію понад 300 тисяч голосів і підкуп близько 150 тисяч виборців.

Детальніше читайте: Молдова проти Європи. Як "перемога" Санду на виборах перетворилася на катастрофу.