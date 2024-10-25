Польща близька до угоди з Південною Кореєю щодо виробництва танків K2

Польський президент Анджей Дуда заявляє, що угода з Південною Кореєю щодо виробництва танків K2 на польській території може бути підписана найближчими тижнями.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Дуда сказав під час візиту до південнокорейського міста Пусан, його цитує Reuters.

За словами президента Польщі, всі основні деталі угоди вже погоджені.

"Я сподіваюся, що ... в найближчі тижні буде укладена принципово важлива угода, наслідком якої стане…розміщення виробництва в Польщі…Залишається дискусія, яка триває останнім часом, щодо вибору між кількома місцями, де буде розташоване це виробництво", – сказав Дуда.

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Польща збільшує військові витрати у відповідь на вторгнення Росії в сусідню Україну, і Південна Корея стала ключовим постачальником зброї.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Польща і Південна Корея підписали виконавчий контракт на закупівлю перших 180 танків вартістю майже 3,4 мільярда доларів. Поставки танків з Кореї вже тривають, але участь польської промисловості в цій частині контракту мінімальна. На вже поставлених танках K2 встановлені лише польські системи зв'язку.

Однак у серпні цього року ЗМІ повідомили, що плани Польщі виробляти сучасні танки K2 у співпраці з Південною Кореєю зіштовхнулися з серйозними перешкодами.