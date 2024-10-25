Польша близка к соглашению с Южной Кореей по производству танков K2

Польский президент Анджей Дуда заявляет, что соглашение с Южной Кореей по производству танков K2 на польской территории может быть подписано в ближайшие недели.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Дуда сказал во время визита в южнокорейский город Пусан, его цитирует Reuters.

По словам президента Польши, все основные детали соглашения уже согласованы.

"Я надеюсь, что ... в ближайшие недели будет заключено принципиально важное соглашение, следствием которого станет ... размещение производства в Польше ... Остается дискуссия, которая продолжается в последнее время, по выбору между несколькими местами, где будет расположено это производство", – сказал Дуда.

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Польша увеличивает военные расходы в ответ на вторжение России в соседнюю Украину, и Южная Корея стала ключевым поставщиком оружия.

Напомним, в августе 2022 года Польша и Южная Корея подписали исполнительный контракт на закупку первых 180 танков стоимостью почти 3,4 миллиарда долларов. Поставки танков из Кореи уже продолжаются, но участие польской промышленности в этой части контракта минимально. На уже поставленных танках K2 установлены только польские системы связи.

Однако в августе этого года СМИ сообщили, что планы Польши производить современные танки K2 в сотрудничестве с Южной Кореей столкнулись с серьезными препятствиями.