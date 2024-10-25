Прем'єр Грузії перед виборами божиться, що Росія не має впливу в країні
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе напередодні парламентських виборів запевнив, що Росія не має ніякого впливу в країні, і не може вплинути на вибори.
Про це він сказав у інтерв'ю Euronews, повідомляє "Європейська правда".
Кобахідзе відзначив, що бути частиною європейської сім'ї – "це історичний вибір для Грузії та грузинів".
"Ви знаєте, що ми християнська нація, і Європа завжди асоціювалася з християнством. Вона захищала його, захищала християнство для Грузії. Ось чому Європа завжди була природним вибором для Грузії та грузинів", – сказав він.
При цьому Кобахідзе запевнив, що Росія не має впливу в Грузії.
"Тут немає політичних партій, які б перебували під російським впливом. Немає впливу з боку медіа-каналів. Тому російська сторона по суті не може вплинути на вибори в Грузії", – сказав він.
26 жовтня у Грузії відбудуться парламентські вибори.
Ледь не вперше в сучасній історії Грузії опозиційні сили і стратегічні партнери напередодні виборів в унісон звинувачують чинну владу в зміні зовнішньополітичного вектора країни і переслідуванні російських інтересів.
Напередодні голосування рейтинг партії влади "Грузинська мрія" коливається в межах 34-35%, що за відсутності "мажоритарки" практично виключає шанси на формування нової парламентської більшості. Натомість більшість мають сформувати чотири опозиційні сили.
Однак "Грузинська мрія" не визнає даних авторитетних соціологічних досліджень. Ймовірним є сценарій, коли "Грузинська мрія" після виборів оголосить про свою перемогу, незалежно від того, яким у реальності буде результат.
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