Премьер Грузии перед выборами божится, что Россия не имеет влияния в стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе накануне парламентских выборов заверил, что Россия не имеет никакого влияния в стране, и не может повлиять на выборы.

Об этом он сказал в интервью Euronews, сообщает "Европейская правда".

Кобахидзе отметил, что быть частью европейской семьи – "это исторический выбор для Грузии и грузин".

"Вы знаете, что мы христианская нация, и Европа всегда ассоциировалась с христианством. Она защищала его, защищала христианство для Грузии. Вот почему Европа всегда была естественным выбором для Грузии и грузин", – сказал он.

Реклама:

При этом Кобахидзе заверил, что Россия не имеет влияния в Грузии.

"Здесь нет политических партий, которые бы находились под российским влиянием. Нет влияния со стороны медиа-каналов. Поэтому российская сторона по сути не может повлиять на выборы в Грузии", – сказал он.

26 октября в Грузии состоятся парламентские выборы.

Едва ли не впервые в современной истории Грузии оппозиционные силы и стратегические партнеры накануне выборов в унисон обвиняют действующую власть в изменении внешнеполитического вектора страны и преследовании российских интересов.

Накануне голосования рейтинг партии власти "Грузинская мечта" колеблется в пределах 34-35%, что при отсутствии "мажоритарки" практически исключает шансы на формирование нового парламентского большинства. Зато большинство должны сформировать четыре оппозиционные силы.

Однако "Грузинская мечта" не признает данных авторитетных социологических исследований. Вероятен сценарий, когда "Грузинская мечта" после выборов объявит о своей победе, независимо от того, каким в реальности будет результат.

Читайте подробно: Грузия в шаге от революции: как Россия и ее агенты готовят страну к невиданным фальсификациям.