Опитування прогнозує опозиції Грузії понад 50% на парламентських виборах

Останнє опитування компанії Edison Research перед парламентськими виборами в Грузії 26 жовтня показало, що опозиційні партії, які долають прохідний бар’єр, отримують сукупно понад половину голосів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Згідно з опитуванням, якби в Грузії парламентські вибори відбулись зараз, то за партію влади "Грузинська мрія" проголосували б 34% респондентів.

Проєвропейський блок "Єдність", до якого зокрема входить "Національний рух" експрезидента Міхеїла Саакашвілі, може претендувати на 18%, а "Коаліція за зміни" – на 14%.

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Також до парламенту, відповідно до опитування Edison Research, пройшли б партія експрем’єра Грузії "Гахарія – За Грузію" (11%) та блок "Сильна Грузія" (10%).

На мінімальні 5% може також розраховувати грузинська Лейбористська партія, решта прохідний бар’єр не долають.

Крім того, 64% респондентів вважають, що Грузія рухається в неправильному напрямку, решта 36% – що у правильному.

Грузинський опозиційний телеканал "Мтаварі" у середу опублікував результати свого опитування, яке прогнозує, що на виборах 26 жовтня проросійська партія влади "Грузинська мрія" отримає 61 мандат, а проєвропейська опозиція – 89.

Минулої неділі у Тбілісі відбулася велика хода опонентів влади на підтримку руху країни до ЄС під назвою "Грузія обирає Євросоюз".

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