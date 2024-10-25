У Молдові оштрафували п'ять телеканалів за приховану агітацію

У Молдові Рада з телерадіомовлення оштрафувала п'ять телеканалів на 5000 леїв (280 доларів) за приховану передвиборчу агітацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newtv.md.

Йдеться про телеканали Moldova 1, Pro TV Chisinau, Jurnal TV, TV8, а також R Live TV.

"Вони були оштрафовані на 5 000 леїв кожен за трансляцію інформації, яка може бути класифікована як передвиборча агітація", – йдеться в заяві Ради.

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Крім того, телеканал Canal Regional був оштрафований на 15 000 леїв (840 доларів), оскільки він 19-20 жовтня транслював передвиборчу рекламу Альянсу лібералів і демократів за Європу (ALDE), в якій партія закликає громадян голосувати на референдумі з варіантом "Так", порушуючи тим самим пункт 90 статті (3) Виборчого кодексу.

У Раді з питань телебачення також зазначили, що TV-Gagăuzia, ATV, Exclusiv TV, TVC 21, TVR Moldova, Cinema 1, N4, SOR TV, Drochia TV, Media TV, Axial TV, TV Elita і Studio L не транслювали закликів, заяв, а також дій із розповсюдження інформації, спрямованих на те, щоб спонукати виборців проголосувати за тих чи інших конкурентів на виборах або за один із варіантів референдуму.

У першому турі президентських виборів чинна президентка Молдови Мая Санду отримала 42,37% голосів, а висуванець проросійської Партії соціалістів Молдови Александр Стояногло – 26,02%.

Другий тур президентських виборів у Молдові пройде 3 листопада.

Разом із першим туром президентських виборів у Молдові проходив конституційний референдум щодо вступу в ЄС.

Згідно з оприлюдненими результатами, прихильники ЄС виграли референдум у Молдові з відривом у 13 596 голосів. Цей результат забезпечила діаспора, натомість мешканці Молдови переважно виступили проти зближення країни з ЄС.

Детальніше читайте: Молдова проти Європи. Як "перемога" Санду на виборах перетворилася на катастрофу.

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