В Молдове оштрафовали пять телеканалов за скрытую агитацию

В Молдове Совет по телерадиовещанию оштрафовал пять телеканалов на 5000 леев (280 долларов) за скрытую предвыборную агитацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newtv.md.

Речь идет о телеканалах Moldova 1, Pro TV Chisinau, Jurnal TV, TV8, а также R Live TV.

"Они были оштрафованы на 5 000 леев каждый за трансляцию информации, которая может быть классифицирована как предвыборная агитация", – говорится в заявлении Совета.

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Кроме того, телеканал Canal Regional был оштрафован на 15 000 леев (840 долларов), поскольку он 19-20 октября транслировал предвыборную рекламу Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE), в которой партия призывает граждан голосовать на референдуме с вариантом "Да", нарушая тем самым пункт 90 статьи (3) Избирательного кодекса.

В Совете по вопросам телевидения также отметили, что TV-Gagăuzia, ATV, Exclusiv TV, TVC 21, TVR Moldova, Cinema 1, N4, SOR TV, Drochia TV, Media TV, Axial TV, TV Elita и Studio L не транслировали призывов, заявлений, а также действий по распространению информации, направленных на то, чтобы побудить избирателей проголосовать за тех или иных конкурентов на выборах или за один из вариантов референдума.

В первом туре президентских выборов действующий президент Молдовы Майя Санду получила 42,37% голосов, а выдвиженец пророссийской Партии социалистов Молдовы Александр Стояногло – 26,02%.

Второй тур президентских выборов в Молдове пройдет 3 ноября.

Вместе с первым туром президентских выборов в Молдове проходил конституционный референдум по вступлению в ЕС.

Согласно обнародованным результатам, сторонники ЕС выиграли референдум в Молдове с отрывом в 13 596 голосов. Этот результат обеспечила диаспора, зато жители Молдовы преимущественно выступили против сближения страны с ЕС.

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