Поджог в Британии по заказу "Вагнера": один из фигурантов признал вину

20-летний Дилан Эрл, один из фигурантов дела о поджоге связанного с Украиной предприятия в Лондоне, частично признал свою вину на суде в пятницу, 25 октября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", передает ВВС.

Эрл признал вину по двум пунктам обвинений – нарушение британского Закона о национальной безопасности (действия в пользу иностранного государства) и поджог при отягчающих обстоятельствах (то есть если существует риск гибели человека).

Он при этом не признал себя виновным по третьему обвинению – о содействии иностранной разведке. В прокуратуре сказали, что не будут настаивать на его дальнейшем рассмотрении.

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Остальные пятеро фигурантов дела пока или отрицают вину, или еще не предстали перед судом.

Согласно судебным документам, мужчины якобы атаковали объект недвижимости, который "принадлежал украинцу", от имени наемников из группы Вагнера.

Следствие утверждает, что Эрл контактировал с куратором "Вагнера " и организовал нападение, завербовав других подсудимых и заплатив им.

Напомним, европейские разведывательные службы ранее предупреждали о том, что Россия активизировала диверсионные операции.