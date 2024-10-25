В уряді Франції хочуть заборонити телефони в усіх школах у 2025 році

У французькому уряді вважають, що заборону для учнів брати із собою мобільні телефони, яка нині запроваджена в частині шкіл як експеримент, потрібно поширити на всі заклади у 2025 році.

Про це заявив міністр-делегат уряду Франції Александр Портьє, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За словами Портьє, повна заборона на використання мобільних телефонів у школах Франції має бути запроваджена "до початку нового навчального року, найпізніше у (вересні. – Ред.) 2025 році".

"Я вважаю, що це надзвичайна ситуація національного масштабу. Ми говоримо про здоров'я нашої молоді, і це місія, в якій ми не маємо зазнати поразки", – додав він.

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Французький урядовець сказав, що перші результати заборони на мобільні у школах, які беруть участь у експерименті, були позитивні: "Вона (заборона. – Ред.) дозволяє молоді бути повністю залученою в навчальний період".

"Якщо ми не можемо створити шкільний клімат, повністю присвячений навчанню… то академічної успішності не буде", – вважає Портьє.

З початку нинішнього навчального року близько 180 середніх шкіл Франції експериментують з "цифровою перервою", тобто повною забороною на мобільні телефони.

Кожна школа сама визначає, як відбувається заборона: наприклад, у деяких учні залишають свої телефони в скриньках або шафках і забирають їх після уроків.

Заборона на використання мобільних телефонів діє з 2018 року, вона поширюється "на території школи", де "мобільні телефони учнів повинні бути вимкнені та прибрані".