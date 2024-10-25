В правительстве Франции хотят запретить телефоны во всех школах в 2025 году

Во французском правительстве считают, что запрет для учеников брать с собой мобильные телефоны, который сейчас введен в части школ как эксперимент, нужно распространить на все заведения в 2025 году.

Об этом заявил министр-делегат правительства Франции Александр Портье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По словам Портье, полный запрет на использование мобильных телефонов в школах Франции должен быть введен "до начала нового учебного года, самое позднее в (сентябре. – Ред.) 2025 году".

"Я считаю, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. Мы говорим о здоровье нашей молодежи, и это миссия, в которой мы не должны потерпеть поражение", – добавил он.

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Французский чиновник сказал, что первые результаты запрета на мобильные в школах, участвующих в эксперименте, были положительные: "Он (запрет. – Ред.) позволяет молодежи быть полностью вовлеченной в учебный период".

"Если мы не можем создать школьный климат, полностью посвященный учебе... то академической успеваемости не будет", – считает Портье.

С начала нынешнего учебного года около 180 средних школ Франции экспериментируют с "цифровым перерывом", то есть полным запретом на мобильные телефоны.

Каждая школа сама определяет, как происходит запрет: например, в некоторых ученики оставляют свои телефоны в ящиках или шкафчиках и забирают их после уроков.

Запрет на использование мобильных телефонов действует с 2018 года, он распространяется "на территории школы", где "мобильные телефоны учеников должны быть выключены и убраны".