Канцлер Австрії прогнозує довгий і тернистий шлях у коаліційних переговорах

Австрійський канцлер Карл Негаммер заявив, що коаліційні переговори будуть довгими і, найімовірніше, часом "дуже тернистими".

Його заяву наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Слова Негаммера пролунали після того, як представники його Народної партії (OVP) провели свою першу зустріч з командою соціал-демократів (SPO).

"У нас попереду довгий і, можливо, часто дуже тернистий шлях", – сказав чинний канцлер.

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Виступаючи на окремій пресконференції безпосередньо перед Нехаммером, лідер SPO Андреас Баблер був більш оптимістичним.

"Сьогоднішня дискусія викликала в мене дуже позитивне відчуття, що ці переговори, якщо вони триватимуть у такій довірчій манері, цілком можуть призвести до формування уряду", – сказав він.

Нагадаємо, 29 вересня ультраправа проросійська Австрійська партія свободи вперше в історії країни посіла перше місце на виборах, здобувши близько 29% голосів.

Незважаючи на перемогу ультраправих, австрійський президент Александр ван дер Беллен доручив сформувати уряд лідеру Австрійської народної партії (ÖVP), канцлеру Карлу Негаммеру.

Деталі читайте у статті: Бунт проти ультраправих: як Австрія уникла приходу до влади проросійської партії