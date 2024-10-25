Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что коалиционные переговоры будут долгими и, скорее всего, порой "очень тернистыми".

Его заявление приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Слова Нехаммера прозвучали после того, как представители его Народной партии (OVP) провели свою первую встречу с командой социал-демократов (SPO).

"У нас впереди долгий и, возможно, часто очень тернистый путь", – сказал действующий канцлер.

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Выступая на отдельной пресс-конференции непосредственно перед Нехаммером, лидер SPO Андреас Баблер был более оптимистичным.

"Сегодняшняя дискуссия вызвала у меня очень позитивное ощущение, что эти переговоры, если они будут продолжаться в такой доверительной манере, вполне могут привести к формированию правительства", – сказал он.

Напомним, 29 сентября ультраправая пророссийская Австрийская партия свободы впервые в истории страны заняла первое место на выборах, получив около 29% голосов.

Несмотря на победу ультраправых, президент Александр ван дер Беллен поручил сформировать правительство лидеру Австрийской народной партии (ÖVP), канцлеру Карлу Нехаммеру.

Подробнее читайте в статье: Бунт против ультраправых: как Австрия избежала прихода к власти пророссийской партии