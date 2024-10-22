Президент Австрії доручив сформувати уряд канцлеру Негаммеру, а не ультраправим

Незважаючи на перемогу проросійської ультраправої Партії свободи на виборах в Австрії, австрійський президент Александр ван дер Беллен доручив сформувати уряд лідеру Австрійської народної партії (ÖVP), канцлеру Карлу Негаммеру.

Про це він заявив під час спеціального звернення у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Ван дер Беллен наголосив, що за останні десять днів лідер ультраправих Герберт Кікль не зміг знайти партнера по коаліції, який зробив би його канцлером. Кікль наполягав, що його партія готова формувати уряд тільки якщо канцлером стане саме він, а інші парламентські сили відмовились формувати коаліцію за участю Кікля.

"Тому я доручаю Карлу Негаммеру, лідеру другої за величиною парламентської партії, сформувати уряд, і я повідомив про це Карлу Негаммеру сьогодні вранці", – сказав президент Австрії.

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Він додав, що Негаммер повинен негайно почати переговори з соціал-демократичною SPÖ, яка зайняла третє місце на виборах.

За словами ван дер Беллена, SPÖ та ÖVP у контексті можливої коаліції з ультраправими заявляли про своє занепокоєння щодо ліберальної демократії та верховенства права, занепокоєння щодо безпеки від іноземних служб, близькість партії до Росії, а також розкольницьку та принизливу мову, яку використовує політична сила.

Щодо коаліції за участю SPÖ та ÖVP, ван дер Беллен сказав, що дві партії часом пропонують дуже різні рішення в основних питаннях щодо майбутнього країни, тож він відзначив, що наприкінці їхніх переговорів будуть компроміси.

Ван дер Беллен також хотів би також "уточнити" у двох партій, чи можна сформувати стабільну урядову коаліцію з незначною більшістю ÖVP та SPÖ, чи потрібно залучити третю партію.



"Я вірю в почуття міри та відповідальності ÖVP, SPÖ та інших сторін, які беруть участь у переговорах", – сказав президент.

Нагадаємо, 29 вересня ультраправа проросійська Австрійська партія свободи вперше в історії країни посіла перше місце на виборах, здобувши близько 29% голосів.

Невдовзі після виборів лідер Австрійської партії свободи Кікль розкритикував президента Александра ван дер Беллена через відмову доручати його партії формування уряду.

Більше про австрійські вибори – у статті: Чому тріумф ультраправих в Австрії поки не став катастрофою для України.