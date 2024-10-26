Глава Пентагону поговорив з ізраїльським колегою про удари по Ірану

Глава Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом, ключовою темою якої стали ізраїльські удари по Ірану.

Про це йдеться в заяві речника Пентагону Пата Райдера, яку наводить "Європейська правда".

В ході розмови Остін "наголосив на посиленій силовій позиції" американських військ для захисту контингенту США та Ізраїлю.

Він також підтвердив непохитну прихильність Сполучених Штатів безпеці Ізраїлю і його праву на самооборону.

Реклама:

"Міністр наголосив на посиленій силовій позиції США для захисту американського контингенту, Ізраїлю та партнерів у всьому регіоні перед обличчям загроз з боку Ірану і підтримуваних Іраном терористичних організацій, а також рішучість США не допустити використання напруженості або розширення конфлікту в регіоні", – йдеться в заяві.

Збройні сили Ізраїлю заявили про удари по Ірану у відповідь "на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму". Цілями ізраїльських ударів стали військові об'єкти.

В адміністрації президента США заявили, що американська сторона не брала участь в операції Ізраїлю проти Ірану.

Перед цим газета The Washington Post повідомила про те, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив адміністрації американського президента Джо Байдена, що готовий завдати удару по військових, а не нафтових чи ядерних об'єктах в Ірані.