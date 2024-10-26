Глава Пентагона поговорил с израильским коллегой об ударах по Ирану

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом, ключевой темой которого стали израильские удары по Ирану.

Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Пата Райдера, которое приводит "Европейская правда".

В ходе разговора Остин "отметил усиленную силовую позицию" американских войск для защиты контингента США и Израиля.

Он также подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля и его праву на самооборону.

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"Министр подчеркнул усиленную силовую позицию США для защиты американского контингента, Израиля и партнеров во всем регионе перед лицом угроз со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном террористических организаций, а также решимость США не допустить использования напряженности или расширения конфликта в регионе", – говорится в заявлении.

Вооруженные силы Израиля заявили об ударах по Ирану в ответ "на многомесячные непрерывные атаки иранского режима". Целями израильских ударов стали военные объекты.

В администрации президента США заявили, что американская сторона не участвовала в операции Израиля против Ирана.

Перед этим газета The Washington Post сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации американского президента Джо Байдена, что готов нанести удар по военным, а не нефтяным или ядерным объектам в Иране.