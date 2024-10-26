У США заявили, що не брали участь в операції Ізраїлю проти Ірану

В адміністрації президента США заявили, що американська сторона не брала участь в операції Ізраїлю проти Ірану.

Відповідну заяву речника Ради національної безпеки Білого дому Шона Саветта наводить телеканал CNN, повідомляє "Європейська правда".

Збройні сили Ізраїлю заявили про удари по Ірану у відповідь "на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму". Цілями ізраїльських ударів стали військові об'єкти.

"Ми розуміємо, що Ізраїль завдає цілеспрямованих ударів по військових об'єктах в Ірані в порядку самооборони і у відповідь на атаку Ірану балістичними ракетами по Ізраїлю 1 жовтня", – йдеться в заяві Саветта.

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Він порекомендував звернутися до уряду Ізраїлю за додатковою інформацією.

Неофіційно неназваний американський посадовець розповів, що Ізраїль заздалегідь попередив США про удари.

Президент Джо Байден наразі перебуває у Вілмінгтоні, штат Делавер, й уважно стежить за розвитком подій, повідомив офіційний представник Білого дому.

За словами джерела, знайомого з перебігом обговорень, останніми тижнями американські високопосадовці чітко дали зрозуміти, що заходи Ізраїлю у відповідь – як за характером, так і за об'єктами – не повинні носити надмірно ескалаційний характер або впливати на світову економіку.

CNN також повідомляє, що ізраїльські офіційні особи запевнили США в тому, що заходи у відповідь будуть спрямовані лише на військові, а не на ядерні або нафтові об'єкти.

Перед цим газета The Washington Post повідомила про те, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив адміністрації американського президента Джо Байдена, що готовий завдати удару по військових, а не нафтових чи ядерних об'єктах в Ірані.

Держсекретар США Ентоні Блінкен в ході свого турне країнами Близького Сходу заявляв, що США працюють з Ізраїлем над тим, щоб "будь-яка відповідь не призвела до нескінченного циклу ескалації".