У Вільнюсі невідомі підпалили двері білоруського культурного центру

У Вільнюсі невідомі особи підпалили двері та розмалювали образливими написами стіни будівлі, де розташований Центр білоруської громади і культури.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Інцидент стався вранці 26 жовтня. Будівлі білоруського центру, що розташована на вул. Вільняус, 20, підпалили двері, а на стінах замалювали мурал та залишили написи литовською "Забирайтеся з Литви".

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Співробітники викликали поліцію для документації, але заплановані на суботу заняття не скасовували.

Перед цим на початку вересня у будівлі центру побили вікна. Тоді у керівництві центру припустили, що за діями вандалів стоять спецслужби Росії або Білорусі, які сподіваються таким чином нагнітати напругу між білорусами в екзилі та литовцями.

У вересні невідомі стріляли з пневматичної зброї у вікно приміщення, де проводить служби білоруський православний приход Константинопольського патріархату. У червні постраждав магазин опозиційного діяча з Білорусі.

У травні біля посольства Білорусі у Вільнюсі сплюндрували меморіал жертвам режиму Лукашенка.