В Вильнюсе неизвестные подожгли дверь белорусского культурного центра

В Вильнюсе неизвестные подожгли двери и разрисовали оскорбительными надписями стены здания, где расположен Центр белорусской общины и культуры.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Инцидент произошел утром 26 октября. Здания белорусского центра, расположенного на ул. Вильняус, 20, подожгли двери, а на стенах зарисовали мурал и оставили надписи на литовском "Убирайтесь из Литвы".

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Сотрудники вызвали полицию для документации, но запланированные на субботу занятия не отменяли.

Перед этим в начале сентября в здании центра побили окна. Тогда в руководстве центра предположили, что за действиями вандалов стоят спецслужбы России или Беларуси, которые надеются таким образом нагнетать напряжение между белорусами в изгнании и литовцами.

В сентябре неизвестные стреляли из пневматического оружия в окно помещения, где проводит службы белорусский православный приход Константинопольского патриархата. В июне пострадал магазин оппозиционного деятеля из Беларуси.

В мае возле посольства Беларуси в Вильнюсе осквернили мемориал жертвам режима Лукашенко.