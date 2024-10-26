У партії влади Грузії вже заявляють про перемогу, але кличуть прихильників на дільниці

Генеральний секретар партії влади Грузії "Грузинська мрія" Каха Каладзе заявив, що партія має "попередні дані" про те, що нібито здобуває більшість у новому складі парламенту, а потім закликав прихильників на дільниці та наголосив, що кожен голос важливий.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить портал SOVA.

Каладзе заявив, що станом на 15 годину спостерігалась безпрецедентно висока явка, що, на його думку, "не залишає шансів на успіх радикальній опозиції".

"За попередніми даними, отриманими з місцевого виборчого штабу, "Грузинській мрії" гарантована тверда більшість у парламенті Грузії. Але потрібно зібрати останні сил і прийти на виборчі дільниці, щоб отримати конституційну більшість. Велике значення має голос кожного виборця", – заявив генсек "Мрії".

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Також він звинуватив "конкретні телеканали і групи від радикальної позиції" у спробах "створити хаос під час виборів з метою створити хибне уявлення про мирний процес виборів".

Як повідомляли, у місті Марнеулі зупинили роботу виборчої дільниці та анулювали результати голосування на ній після зафіксованого вкиду бюлетенів.

На одній з виборчих дільниць у Тбілісі сталася масова бійка, після чого голосування призупиняли.

На час публікації цієї новини у Тбілісі – близько 18:30, підрахунок голосів почнеться після 20:00 (19:00 за Києвом). Тоді ж мають опублікувати результати екзитполів.

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