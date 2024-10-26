В партии власти Грузии уже заявляют о победе, но зовут сторонников на участки

Генеральный секретарь партии власти Грузии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил, что партия имеет "предварительные данные" о том, что якобы получает большинство в новом составе парламента, но затем призвал сторонников на участки и подчеркнул, что каждый голос важен.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит портал SOVA.

Каладзе заявил, что по состоянию на 15 часов наблюдалась беспрецедентно высокая явка, что, по его мнению, "не оставляет шансов на успех радикальной оппозиции".

"По предварительным данным, полученным из местного избирательного штаба, "Грузинской мечте" гарантировано твердое большинство в парламенте Грузии. Но нужно собрать последние силы и прийти на избирательные участки, чтобы получить конституционное большинство. Большое значение имеет голос каждого избирателя", – заявил генсек „Мечты".

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Также он обвинил "конкретные телеканалы и группы от радикальной позиции" в попытках "создать хаос во время выборов с целью создать ложное представление о мирном процессе выборов".

Как сообщалось, в городе Марнеули остановили работу избирательного участка и аннулировали результаты голосования на нем после зафиксированного вброса бюллетеней.

На одном из избирательных участков в Тбилиси произошла массовая драка, после чего голосование приостанавливали.

На момент публикации этой новости в Тбилиси – около 18:30, подсчет голосов начнется после 20:00 (19:00 по Киеву). Тогда же должны опубликовать результаты экзитполов.

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