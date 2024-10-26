Найбільша опозиційна партія Грузії заявляє про напад "тітушок" на їхній офіс

Найбільша опозиційна партія Грузії "Єдиний національний рух" заявила про напад на головний партійний офіс у Тбілісі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє портал SOVA.

У політсилі заявили, що на територію їхнього офісу проривалися "тітушки" від партії влади "Грузинська мрія" з кийками.

Нападники прибули на автомобілях до центрального офісу "ЄНР", де розташований виборчий штаб коаліції "Єдність", почали прориватися всередину і спровокували масову бійку.

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За їхніми словами, поліція прибула вже після того, як нападники залишили місце події.

За словами представника "ЄНР" Левана Бежашвілі, якого цитує опозиційний телеканал Pirveli, автомобілів, якими прибули нападники, було близько 20 і внаслідок сутички постраждали кілька людей.

Згодом Pirveli опублікував відео напруженого спілкування під офісом "ЄНР" та ще одне, на якому прихильників партії влади випроводжають з двору.

Лідерка "ЄНР" Тіна Бокучава заявила, що у "Грузинській мрії" вочевидь розуміють, що скоро втратять владу, та що опозиція впевнено перемагає.

Водночас генеральний секретар "Мрії" Каха Каладзе заявив, що партія має "попередні дані" про нібито свою впевнену перемогу, але при цьому закликав прихильників, які ще не голосували, йти на дільниці, та що "кожен голос важливий".

Як повідомляли, у місті Марнеулі зупинили роботу виборчої дільниці та анулювали результати голосування на ній після зафіксованого вкиду бюлетенів.

На одній з виборчих дільниць у Тбілісі сталася масова бійка, після чого голосування призупиняли.

На час публікації цієї новини у Тбілісі – близько 18:30, підрахунок голосів почнеться після 20:00 (19:00 за Києвом). Тоді ж мають опублікувати результати екзитполів.

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