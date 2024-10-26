Крупнейшая оппозиционная партия Грузии заявляет о нападении "титушек" на их офис
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" заявила о нападении на главный партийный офис в Тбилиси.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает портал SOVA.
В политсиле заявили, что на территорию их офиса прорывались "титушки" от партии власти "Грузинская мечта" с дубинками.
Нападавшие прибыли на автомобилях к центральному офису "ЕНД", где расположен избирательный штаб коалиции "Единство", начали прорываться внутрь и спровоцировали массовую драку.
По их словам, полиция прибыла уже после того, как нападавшие покинули место происшествия.
По словам представителя "ЕНД" Левана Бежашвили, которого цитирует оппозиционный телеканал Pirveli, автомобилей, на которых прибыли нападавшие, было около 20 и в результате драки пострадали несколько человек.
Лидер "ЕНД" Тина Бокучава заявила, что в "Грузинской мечте" явно понимают, что скоро потеряют власть, и что оппозиция уверенно побеждает.
В то же время генеральный секретарь "Мечты" Каха Каладзе заявил, что партия имеет "предварительные данные" о якобы своей уверенной победе, но при этом призвал сторонников, которые еще не голосовали, идти на участки, и что "каждый голос важен".
Как сообщалось, в городе Марнеули остановили работу избирательного участка и аннулировали результаты голосования на нем после зафиксированного вброса бюллетеней.
На одном из избирательных участков в Тбилиси произошла массовая драка, после чего голосование приостанавливали.
На момент публикации этой новости в Тбилиси – около 18:30, подсчет голосов начнется после 20:00 (19:00 по Киеву). Тогда же должны опубликовать результаты экзитполов.
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