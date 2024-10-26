Крупнейшая оппозиционная партия Грузии заявляет о нападении "титушек" на их офис

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" заявила о нападении на главный партийный офис в Тбилиси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает портал SOVA.

В политсиле заявили, что на территорию их офиса прорывались "титушки" от партии власти "Грузинская мечта" с дубинками.

Нападавшие прибыли на автомобилях к центральному офису "ЕНД", где расположен избирательный штаб коалиции "Единство", начали прорываться внутрь и спровоцировали массовую драку.

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По их словам, полиция прибыла уже после того, как нападавшие покинули место происшествия.

По словам представителя "ЕНД" Левана Бежашвили, которого цитирует оппозиционный телеканал Pirveli, автомобилей, на которых прибыли нападавшие, было около 20 и в результате драки пострадали несколько человек.

Лидер "ЕНД" Тина Бокучава заявила, что в "Грузинской мечте" явно понимают, что скоро потеряют власть, и что оппозиция уверенно побеждает.

В то же время генеральный секретарь "Мечты" Каха Каладзе заявил, что партия имеет "предварительные данные" о якобы своей уверенной победе, но при этом призвал сторонников, которые еще не голосовали, идти на участки, и что "каждый голос важен".

Как сообщалось, в городе Марнеули остановили работу избирательного участка и аннулировали результаты голосования на нем после зафиксированного вброса бюллетеней.

На одном из избирательных участков в Тбилиси произошла массовая драка, после чего голосование приостанавливали.

На момент публикации этой новости в Тбилиси – около 18:30, подсчет голосов начнется после 20:00 (19:00 по Киеву). Тогда же должны опубликовать результаты экзитполов.

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