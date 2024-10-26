У Молдові склали ще понад 300 протоколів про підкуп виборців

Поліція Молдови склала ще понад 300 протоколів щодо підкупу виборців.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Генеральний інспекторат поліції Молдови оголосив, що 25 жовтня поліція зареєструвала 489 матеріалів у справі про підкуп виборців.

На підставі них склали 341 протокол.

Реклама:

"Нагадаємо, що громадян, які співпрацюють зі слідством, звільнять від сплати штрафу. Поліція продовжує виявляти осіб, які взяли гроші за голоси, а також тих, хто сприяв підкупу виборців", – йдеться у заяві поліції.

Генеральний інспекторат також опублікував відео з поясненням, як працювала схема підкупу. У поліції вважають, що у неї могли бути залучені понад 300 тисяч осіб.

Також оголосили про затримання лідера злочинної групи, який, за підозрами слідства, платив по 1,5 тисячі молдовських леїв (понад 3400 гривень) за голос за конкретного кандидата.

Раніше цього тижня глава Генерального інспекторату поліції Молдови Віорел Чернеуцану розповів, що у жовтні напередодні виборів і референдуму в Молдову з РФ переказали понад 24 млн доларів і за цим стоїть олігарх-втікач Ілан Шор.

Дивіться також детальне пояснення "ЄвроПравди" про те, чому у Молдові не підтримують Європу, та які шанси у Маї Санду виграти на виборах.