В Молдове составили еще более 300 протоколов о подкупе избирателей

Полиция Молдовы составила еще более 300 протоколов о подкупе избирателей.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Генеральный инспекторат полиции Молдовы объявил, что 25 октября полиция зарегистрировала 489 материалов по делу о подкупе избирателей.

На основании них составили 341 протокол.

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"Напомним, что граждан, которые сотрудничают со следствием, освободят от уплаты штрафа. Полиция продолжает выявлять лиц, которые взяли деньги за голоса, а также тех, кто способствовал подкупу избирателей", – говорится в заявлении полиции.

Генеральный инспекторат также опубликовал видео с объяснением, как работала схема подкупа. В полиции считают, что в нее могли быть вовлечены более 300 тысяч человек.

Также объявили о задержании лидера преступной группы, который, по подозрениям следствия, платил по 1,5 тысячи молдавских леев (более 3400 гривен) за голос за конкретного кандидата.

Ранее на этой неделе глава Генерального инспектората полиции Молдовы Виорел Чернеуцану рассказал, что в октябре накануне выборов и референдума в Молдову из РФ перевели более 24 млн долларов и за этим стоит беглый олигарх Илан Шор.

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