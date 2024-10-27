У Литві проходить другий тур парламентських виборів

У Литві в неділю, 27 жовтня, проходить другий тур виборів до Сейму.

Про це повідомило видання LRT, передає "Європейська правда".

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 і закриються о 20:00. Другий тур виборів відбудеться на 63 місця в Сеймі.

Водночас, виборцям у восьми округах (Сенамієскіс-Зверінас, Антакальніс, Кельме-Сілале, Кедайняй, Жіемгала-Захід, Шальчінінкай-Вільнюс, Неменчіне і Йонава) голосувати більше не потрібно, оскільки тут депутатів обрали ще в першому турі.

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Загалом у першому турі було обрано 78 зі 141 депутата. За даними Центральної виборчої комісії, достроково у другому турі проголосували 10,5% виборців.

У день голосування, за сім годин до його початку, набула чинності заборона на агітацію.

Згідно з Виборчим кодексом, переможцем в одномандатному окрузі стає кандидат, який набрав найбільше голосів, незалежно від явки виборців. Якщо ж обидва кандидати отримують однакову кількість голосів, перемога присуджується тому, хто набрав найбільше в першому турі.

Як відомо, 13 жовтня у Литві проходив перший тур голосування на парламентських виборах. За його підсумками в країні лідирує опозиційна Соціал-демократична партія.

Читайте детальніше про події у матеріалі: Проукраїнська коаліція програє, але не здається: що показали вибори у Литві.