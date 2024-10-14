У першому турі парламентських виборів у Литві лідирує опозиційна партія

За підсумками першого туру парламентських виборів у Литві лідирує опозиційна Соціал-демократична партія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Головної виборчої комісії.

Напередодні у Литві проходив перший тур голосування на парламентських виборах. Як зазначив суспільний мовник, явка на виборах склала 52,06%.

За даними підрахунку 98,07% протоколів з виборчих дільниць, соціал-демократи набрали 19,36% голосів виборців.

Реклама:

Керівна партія "Союз Вітчизни-Литовські християнські демократи" на чолі з прем'єр-міністеркою Інгрідою Шимоніте знаходиться на другому місці – із 17,96%.

Партія "Зоря Нямунаса" на чолі з Ремігіюсом Жемайтайтісом отримала 14,99% виборців.

Загалом шість політичних сил подолали виборчий поріг і розподілять 70 мандатів. Наразі мандати можуть бути розподілені таким чином: соціал-демократи – 18, консерватори – 17, "Зоря Нямунаса" – 14, Демократи "За Литву" – 8, Ліберальний рух – 7, "Союз фермерів і зелених" – 6.

Решту 71 члена Сейму обирають за одномандатними округами. Вісім кандидатів здобули ці місця в першому турі голосування, в решті 63 виборчих округах 27 жовтня відбудеться другий тур виборів між двома кандидатами-лідерами.

Нагадаємо, вища виборча комісія Литви 20 вересня вирішила зняти з виборів до Сейму двох кандидатів, які не згадали у своїх анкетах про співпрацю з радянською спецслужбою – КДБ.

Минулого року в Литві спалахнув скандал після публікації інформації про те, що у Сеймі працюють 20 колишніх членів Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС), і тільки двоє з них вказали про це в анкетах.

А перед тим литовські журналісти дізнались, що членство в Компартії було і в чинного президента Гітанаса Науседи, хоча він це приховав.