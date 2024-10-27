В Литве проходит второй тур парламентских выборов

В Литве в воскресенье, 27 октября, проходит второй тур выборов в Сейм.

Об этом сообщило издание LRT, передает "Европейская правда".

Избирательные участки открылись в 07:00 и закроются в 20:00. Второй тур выборов состоится на 63 места в Сейме.

В то же время, избирателям в восьми округах (Сенамиескис-Зверинас, Антакальнис, Кельме-Силале, Кедайняй, Жиемгала-Запад, Шальчининкай-Вильнюс, Неменчине и Йонава) голосовать больше не нужно, поскольку здесь депутатов избрали еще в первом туре.

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Всего в первом туре было избрано 78 из 141 депутата. По данным Центральной избирательной комиссии, досрочно во втором туре проголосовали 10,5% избирателей.

В день голосования, за семь часов до его начала, вступил в силу запрет на агитацию.

Согласно Избирательному кодексу, победителем в одномандатном округе становится кандидат, набравший больше всего голосов, независимо от явки избирателей. Если же оба кандидата получают одинаковое количество голосов, победа присуждается тому, кто набрал больше всего в первом туре.

Как известно, 13 октября в Литве проходил первый тур голосования на парламентских выборах. По его итогам в стране лидирует оппозиционная Социал-демократическая партия.

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