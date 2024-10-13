У неділю в Литві відбуваються парламентські вибори

У неділю, 13 жовтня, у Литві проходить перший тур голосування на парламентських виборах.

Про це із посиланням на LRT та AP повідомляє "Європейська правда".

Близько 2,4 млн людей мають право обрати 141 члена Сейму, на чотирирічний термін у два тури. 13 жовтня виборчі дільниці відкриються о 07:00 і працюватимуть до 20:00, голосувати литовці зможуть тільки за місцем реєстрації.

Протягом 8-10 жовтня дострокові вибори проходили в лікарнях, будинках соціальної опіки, військових частинах і в'язницях, а з 11 по 12 жовтня могли проголосувати ті, хто робить це вдома.

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13 жовтня 70 законодавців оберуть за партійними списками, до яких в одномандатних округах долучаться ті, кому вдасться набрати понад 50% голосів.

Другий тур виборів відбудеться 27 жовтня, коли більшість одномандатних округів проголосує за вибір між двома кандидатами-лідерами.

Опитування, проведене компанією Vilmorus, передбачало, що литовська Соціал-демократична партія отримає удвічі більше голосів, партія чинної прем'єрки Інгріди Шимоніте – Союз Вітчизни-Литовські християнські демократи.

Нагадаємо, вища виборча комісія Литви 20 вересня вирішила зняти з виборів до Сейму двох кандидатів, які не згадали у своїх анкетах про співпрацю з радянською спецслужбою – КДБ.

Минулого року в Литві спалахнув скандал після публікації інформації про те, що у Сеймі працюють 20 колишніх членів Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС), і тільки двоє з них вказали про це в анкетах.

А перед тим литовські журналісти дізнались, що членство в Компартії було і в чинного президента Гітанаса Науседи, хоча він це приховав.