Німеччина закликала "всі сторони" у Грузії уникати насильства і поляризації

МЗС Німеччини після парламентських виборів у Грузії, де про перемогу заявили і партія влади, і проєвропейська опозиція, закликало усі сторони проявляти стриманість та уникати насильства.

Свою заяву міністерство опублікувало у неділю в соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

У відомстві відзначили, що Німеччина повністю підтримує попередні результати та висновки міжнародної місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за парламентськими виборами в Грузії.

"Ми занепокоєні повідомленнями про напружену обстановку та порушення, які мають бути розглянуті та виправлені", – йдеться у повідомленні.

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Німеччина уважно стежить за подальшими подіями в Грузії, зазначили у міністерстві, і закликає всі сторони проявляти стриманість, уникати насильства і подальшої поляризації.

Берлін наголосив, що обробка результатів виборів та формування уряду вплинуть на майбутній прогрес Грузії на її європейському шляху.

Опозиційні партії в Грузії заявили рано вранці в неділю, що вони не визнають результати виборів 26 жовтня, які "вкрала" партія влади "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Чільні парламентарі країн Європи, а також Канади вважають, що Європейський Союз не повинен визнавати результат виборів до парламенту в Грузії і має запровадити персональні санкції.