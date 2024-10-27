Грузинська опозиція не визнає результатів виборів до парламенту

У Грузії опозиційні партії оголосили про невизнання результатів виборів до парламенту країни, які відбулися у суботу, 26 жовтня.

Про це повідомило "Ехо Кавказа", передає "Європейська правда".

Лідерка партії експрезидента Міхеїла Саакашвілі "Єдність – Національний рух" Тіна Бокучава заявила, що партія не визнає результати парламентських виборів.

"Коаліція за зміни" також не визнає результати виборів, заявив її лідер Ніка Гварамія. Він стверджує, що "Грузинська мрія" здійснює конституційний переворот.

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Він наголосив, що "схему фальсифікації виборів розшифровано, детальну інформацію про неї громадськість дізнається 27 жовтня".

"Вибори вкрадені. Це конституційний переворот, Грузинська мрія є автором конституційного перевороту та буде притягнута до відповідальності у порядку, передбаченому законодавством Грузії. Ми розшифрували схему того, як було вкрадено вибори", – вважає Гварамія.

Дві політичні сили, які зайняли, за інформацією Центральної виборчої комісії, друге та третє місця на виборах анонсували акції протесту.

До партій, які не визнали вибори, приєдналася "Сильна Грузія". Зокрема, одна з лідерок коаліції Анна Долідзе заявила, що результати не відображають волю грузинського народу.

Заява партії "Гахарія – За Грузію" з четвірки опозиційних наразі найстриманіша: у партії заявили, що порушення у день виборів вплинули на офіційні результати, але наразі не оголошували про невизнання їх.

Зауважимо, центральна виборча комісія Грузії почала публікувати попередні результати голосування, з наявними даними з майже 97% дільниць партія влади лідирує з 54,24%.

Нагадаємо, після закриття дільниць у Грузії опублікували результати двох екзитполів на замовлення опозиційних телеканалів і одного – на замовлення провладного "Імеді".

Перші два прогнозували перемогу об’єднаній опозиції з понад 50% або 48%. Водночас екзитпол центру Gorbi для "Імеді" стверджував, що за "Грузинську мрію" проголосували понад 56% виборців.

Лідери "Грузинської мрії" після того заявили про свою перемогу, не чекаючи результатів від ЦВК.

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