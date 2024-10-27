Міжнародні спостерігачі: Тиск і залякування затьмарили вибори в Грузії

Парламентські вибори в Грузії були затьмарені глибокою поляризацією, а також вкрай суперечливою передвиборчою риторикою і численними повідомленнями про тиск на виборців.

Про це йдеться у заяві міжнародних спостерігачів, оприлюдненій у неділю, 27 жовтня, пише "Європейська правда".

Міжнародна місія зі спостереження за парламентськими виборами в Грузії налічувала 529 спостерігачів з 42 країн, серед них – 380 експертів БДІПЛ, 60 парламентарів і співробітників парламентської асамблеї ОБСЄ, 39 – ПАРЄ, 38 – парламентської асамблеї НАТО і 12 – Європарламенту.

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Спільна місія міжнародних спостерігачів відзначила поглиблення політичних розбіжностей, а також значний дисбаланс у фінансових ресурсах і численні переваги, які отримала керівна партія, що призвело до і без того нерівних умов гри.

Напередодні виборів численні організації громадянського суспільства повідомляли про стигматизуючий вплив "закону про прозорість іноземного впливу", а також про випадки нападів і залякувань. Це, разом із потенційними санкціями за недотримання закону, також вплинуло на їхню здатність виконувати свою роботу без надмірного тиску, заявили спостерігачі.

"Дисбаланс фінансових ресурсів, атмосфера розколу під час виборчої кампанії та нещодавні законодавчі зміни викликали значне занепокоєння протягом усього виборчого процесу", – сказав Паскаль Алізард, спеціальний координатор та голова місії короткострокових спостерігачів ОБСЄ.

"Ці вибори були відзначені високою поляризацією політичного та медійного ландшафту, мовою ворожнечі проти опозиції та громадянського суспільства, а також антагонізмом щодо посади президента", – сказав Юліан Булай, голова делегації ПАРЄ.

Він згадав про випадки підкупу виборців, поширену атмосферу тиску та організованого партіями залякування до та під час виборів, особливо в сільській місцевості. Усе це, за словами Булая, викликає занепокоєння умовами проведення виборів, зокрема, нерівними правилами гри, що підриває довіру до результатів.

Спостерігачі відзначили, що день виборів був загалом добре організований процедурно, але відзначався напруженою атмосферою. Таємниця голосування часто порушувалася, надходили повідомлення про залякування та тиск на виборців.

Спостерігачі також відзначили тиск на працівників державного сектору та інші групи, що викликає занепокоєння щодо здатності деяких виборців віддати свій голос без страху відплати.

"Ми продовжуємо висловлювати глибоке занепокоєння щодо відступу демократії в Грузії. Проведення вчорашніх виборів, на жаль, є тому підтвердженням", – заявив Антоніо Лопес-Істуріс Вайт, голова делегації Європарламенту.

"Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією в Грузії, щоб побачити, чи вирішить наступний уряд пристосуватися до цінностей і норм ЄС і змінити негативні тенденції останніх місяців", – додав він.

Нагадаємо, згідно з останніми попередніми результатами ЦВК, "Грузинська мрія – Демократична Грузія" отримала на парламентських виборах в країні 54,273%.

Опозиційні партії, які подолали прохідний бар'єр, не визнали попередні підсумки виборів, заявили про фальсифікацію та про порушення.

Після цього прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що перше засідання парламенту відбудеться у звичайному режимі й уряд буде затверджено, попри відмову опозиції визнавати результати голосування.