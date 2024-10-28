США закликали до міжнародного розслідування порушень на виборах у Грузії

У Державному департаменті США, коментуючи перебіг і результати парламентських виборів у Грузії, закликали провести повне розслідування всіх повідомлень про порушення, пов'язаних з волевиявленням.

Про це йдеться у заяві держсекретаря Ентоні Блінкена, повідомляє "Європейська правда".

Блінкен у своїй заяві навів оцінку міжнародних спостерігачів, які відзначили, що передвиборчий період у Грузії супроводжувався зловживанням керівною партією "Грузинська мрія" державними ресурсами, підкупом голосів і залякуванням виборців.

"Усе це сприяло створенню нерівних умов і підірвало довіру громадськості та міжнародної спільноти до можливості справедливого результату виборів", – зазначив Блінкен.

Реклама:

Він додав, що США взяли до уваги повідомлення про порушення та поодинокі випадки насильства у день голосування.

"Міжнародні спостерігачі не визнали результати виборів вільними і справедливими. Ми засуджуємо всі порушення міжнародних норм і приєднуємося до закликів міжнародних і місцевих спостерігачів провести повне розслідування всіх повідомлень про порушення, що пов'язані з виборами", – підкреслив Блінкен.

У Держдепі також закликали політичних лідерів Грузії поважати верховенство права, скасувати законодавство, яке підриває фундаментальні свободи, і усунути недоліки у виборчому процесі.

Опозиційні партії в Грузії не визнають результати виборів 26 жовтня, які, за їхніми словами, "вкрала" партія влади "Грузинська мрія". Опозиціонери закликали до протестів.

Згодом президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про невизнання результатів парламентських виборів, які назвала "російськими" і також закликала вийти на протести.

Глава Євроради Шарль Мішель закликав грузинські відповідальні органи розслідувати порушення, про які було повідомлено, та повідомив, що виніс питання Грузії на неформальний саміт ЄС у листопаді.