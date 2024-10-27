Мішель: Порушення в Грузії треба розслідувати, ситуацію обговорить саміт ЄС

Глава Євроради Шарль Мішель у своїй першій заяві щодо парламентських виборів у Грузії закликав грузинські відповідальні органи розслідувати порушення, про які було повідомлено під час голосування.

Про це Мішель написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Мішель відзначив, що після парламентських виборів він має намір внести питання Грузії до порядку денного неформальної Європейської Ради в Будапешті, що відбудеться 8 листопада.

Він відзначив, що ЄС бере до уваги попередню оцінку ОБСЄ/БДІПЛ і закликає Центральну виборчу комісію та інші відповідні органи влади виконати свій обов'язок та швидко, прозоро і незалежно "розслідувати і винести рішення щодо виборчих порушень і заяв про них".

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"Ці передбачувані порушення мають бути серйозно з'ясовані та усунені. Ми повторюємо заклик ЄС до керівництва Грузії продемонструвати свою тверду відданість курсу країни на вступ до ЄС, що також відповідає висновкам, зробленим у червні та жовтні цього року Європейською комісією", – написав він.

Конструктивний та інклюзивний діалог по всьому політичному спектру зараз має першорядне значення, додав Мішель.

Він повідомив, що на листопадовому засіданні Європейської Ради буде дана оцінка ситуації та визначені наступні кроки у відносинах ЄС із Грузією.

Нагадаємо, ЦВК Грузії після підрахунку майже всіх бюлетенів заявила, що партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.

Опозиційні партії в Грузії заявили рано вранці в неділю, що вони не визнають результати виборів 26 жовтня, які "вкрала" партія влади "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Чільні парламентарі країн Європи, а також Канади вважають, що Європейський Союз не повинен визнавати результат виборів до парламенту в Грузії і має запровадити персональні санкції.