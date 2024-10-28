США призвали к международному расследованию нарушений на выборах в Грузии

В Государственном департаменте США, комментируя ход и результаты парламентских выборов в Грузии, призвали провести полное расследование всех сообщений о нарушениях, связанных с волеизъявлением.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, сообщает "Европейская правда".

Блинкен в своем заявлении привел оценку международных наблюдателей, которые отметили, что предвыборный период в Грузии сопровождался злоупотреблением правящей партией "Грузинская мечта" государственными ресурсами, подкупом голосов и запугиванием избирателей.

"Все это способствовало созданию неравных условий и подорвало доверие общественности и международного сообщества к возможности справедливого результата выборов", – отметил Блинкен.

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Он добавил, что США приняли во внимание сообщения о нарушениях и единичных случаях насилия в день голосования.

"Международные наблюдатели не признали результаты выборов свободными и справедливыми. Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей провести полное расследование всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами", – подчеркнул Блинкен.

В Госдепе также призвали политических лидеров Грузии уважать верховенство права, отменить законодательство, которое подрывает фундаментальные свободы, и устранить недостатки в избирательном процессе.

Оппозиционные партии в Грузии не признают результаты выборов 26 октября, которые, по их словам, "украла" партия власти "Грузинская мечта". Оппозиционеры призвали к протестам.

Вскоре президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о непризнании результатов парламентских выборов, которые назвала "российскими", и также призвала к протестам.

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал грузинские ответственные органы расследовать нарушения, о которых было сообщено, и сообщил, что вынес вопрос Грузии на неформальный саммит ЕС в ноябре.