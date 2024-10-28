CNN: У США не сподіваються на перемир’я на Близькому Сході до президентських виборів

У США не сподіваються на прорив у перемовинах щодо припинення вогню на Близькому Сході до президентських виборів у країні.

Про це у коментарі телеканалу CNN розповіли неназвані офіційні особи, повідомляє "Європейська правда".

Найближчими днями в столиці Катару Досі мають відновитись переговори зі звільнення заручників і припинення вогню в Газі.

Американські посадовці кажуть, що після вбивства Ізраїлем лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара хочуть додати нового імпульсу перемовинам.

Реклама:

Однак приватно деякі представники США визнають, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, який стежить за виборами у США, не збирається ухвалювати серйозних рішень, доки не дізнається, хто стане президентом.

Протягом кількох днів після смерті Сінвара радники президента США Джо Байдена висловлювали обережний оптимізм щодо можливості відновлення переговорів про припинення вогню, а держсекретар Ентоні Блінкен здійснив турне країнами Близького Сходу.

У цей час Нетаньягу, за словами кандидата від республіканців Дональда Трампа, телефонував йому, щоб обговорити поточну ситуацію на Близькому Сході.

У Білому домі раніше заявляли, що не сподіваються на швидке відновлення переговорів про припинення вогню в Газі та Лівані.