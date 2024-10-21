Білий дім не надто оптимістичний щодо можливості припинення вогню на Близькому Сході

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що не сподіваються на швидке відновлення переговорів про припинення вогню в Газі та Лівані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує CNN.

За словами Кірбі, у Білому домі не сподіваються, що переговори про припинення вогню на Близькому Сході "ось-ось відновляться".

"Я не можу сидіти тут сьогодні і сказати вам, що переговори ось-ось відновляться в Досі, Каїрі чи деінде, якщо вже на те пішло", – зазначив він.

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Кірбі додав, що американські офіційні особи провели "певні початкові розмови" з ізраїльськими колегами і "продовжують інтенсивно займатися дипломатією, щоб зрозуміти, що можна зробити, щоб спробувати знайти шлях до припинення вогню між Ізраїлем і "Хезболлою".

США також висловили "сильне бажання подивитися, що можна зробити, щоб знайти дипломатичний шлях для повернення заручників додому", додав він.

За даними ЗМІ, США можуть провести переговори з офіційними особами Лівану щодо припинення вогню з Ізраїлем, а для цього спецпредставник США прибуде до Бейруту.

Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон у розмові з ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньягу закликав "якнайшвидше встановити режим припинення вогню" в Лівані.