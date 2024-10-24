Блінкен: США не хочуть затяжної операції Ізраїлю в Лівані

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні не хочуть, щоб операція Ізраїлю в Лівані стала затяжною.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву американського держсекретаря наводить Reuters.

Ізраїль почав наступ на Ліван з оголошеною метою забезпечити повернення додому десятків тисяч ізраїльтян, які були змушені залишити свої домівки у регіонах поблизу кордону з Ліваном через ракетні обстріли з боку "Хезболли".

Протягом останнього місяця Ізраїль завдавав ударів по південному Лівану, південних передмістях Бейрута і долині Бекаа, а також спрямував сухопутні війська в райони, прилеглі до кордону.

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"У міру того, як Ізраїль проводить операції з усунення загрози Ізраїлю і його народу на кордоні з Ліваном, ми чітко даємо зрозуміти, що це не може і не повинно призвести до затяжної кампанії", – сказав Блінкен.

За його словами, Ізраїль повинен вжити необхідних заходів, щоб уникнути жертв серед цивільного населення і не наражати на небезпеку миротворців ООН або ліванські збройні сили.

Блінкен заявив, що Сполучені Штати "інтенсивно працюють" над дипломатичним врегулюванням, яке дозволить цивільному населенню по обидва боки кордону повернутися до своїх домівок.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту до Лівану попередила, що країна на межі колапсу через бойові дії.

У Білому домі не сподіваються на швидке відновлення переговорів про припинення вогню в Газі та Лівані.