Партія-переможниця виборів у Литві обіцяє підтримувати високий рівень витрат на оборону

У Литві Соціал-демократична партія, яка здобула перемогу на парламентських виборах, прагнутиме до того, щоб витрати на оборону становили не менше 3,5% від ВВП.

Про це заявила лідерка соціал-демократів Вілія Блінкевічюте, яку цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За оцінками НАТО, цього року Литва витратить на збройні сили близько 3% ВВП, що робить її шостою країною у військовому альянсі за часткою витрат в економіці.

"У нашому передвиборчому маніфесті йдеться про те, що вона (частка) має бути не менше 3,5%, і це неминуче... На безпеку й оборону буде виділено стільки грошей, скільки необхідно", – заявила Блінкевічюте.

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Вона пообіцяла зберегти спадкоємність від попереднього уряду у питаннях зовнішньої політики, безпеки та оборони.

Нагадаємо, за підсумками другого туру парламентських виборів, який проходив у неділю, 27 жовтня, опозиційна Соціал-демократична партія Литви закріпила лідерство і матиме найбільше представництво у Сеймі наступного скликання.

Водночас Вілія Блінкевічюте не поспішає казати, чи саме вона очолить новий уряд.

Читайте детальніше про литовські вибори у статті: Проукраїнська коаліція програє, але не здається: що показали вибори у Литві.