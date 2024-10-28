Партия-победительница выборов в Литве обещает поддерживать высокий уровень расходов на оборону

В Литве Социал-демократическая партия, которая одержала победу на парламентских выборах, будет стремиться к тому, чтобы расходы на оборону составляли не менее 3,5% от ВВП.

Об этом заявила лидер социал-демократов Вилия Блинкевичюте, которую цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

По оценкам НАТО, в этом году Литва потратит на вооруженные силы около 3% ВВП, что делает ее шестой страной в военном альянсе по доле расходов в экономике.

"В нашем предвыборном манифесте говорится о том, что она должна быть не менее 3,5%, и это неизбежно... На безопасность и оборону будет выделено столько денег, сколько необходимо", – заявила Блинкевичюте.

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Она пообещала сохранить преемственность с предыдущим правительством в вопросах внешней политики, безопасности и обороны.

Напомним, по итогам второго тура парламентских выборов, который проходил в воскресенье, 27 октября, оппозиционная Социал-демократическая партия закрепила лидерство и будет иметь наибольшее представительство в Сейме следующего созыва.

В то же время Вилия Блинкевичюте не спешит говорить, возглавит ли именно она новое правительство.

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