Лідерка партії-переможниці виборів у Литві не знає, чи очолить новий уряд

Лідерка литовської Соціал-демократичної партії, що здобула першість на парламентських виборах, Вілія Блінкевічюте не поспішає казати, чи саме вона очолить новий уряд.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

На пресконференції Блінкевічюте заявила про "історичну перемогу" соціал-демократів.

На питання про те, чи вона тепер очолить новий уряд, політикиня відповіла, що не хоче поспішати з прогнозами.

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"Я не можу на 100% відповісти, що я формуватиму уряд разом з президентом. Соціал-демократична партія ніколи не була партією однієї особи, і я не повірю, що виборці голосували за одну конкретну людину… Ми зважимо усі обставини, все оцінимо, і потім президія і рада ухвалять рішення", – сказала вона.

Нагадаємо, за підсумками другого туру парламентських виборів, який проходив у неділю, 27 жовтня, опозиційна Соціал-демократична партія закріпила лідерство і матиме найбільше представництво у Сеймі наступного скликання.

Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи, куди належать чинна прем’єрка Інгріда Шимоніте і очільник МЗС Габріелюс Ландсбергіс, опинились на другій сходинці, здобувши 18 мандатів у багатомандатних округах і 10 – в одномандатних.

Ландсбергіс оголосив, що через результати партії та власний програш на окрузі йде з посади голови політсили і відмовиться від мандата у новому Сеймі.

Читайте детальніше про литовські вибори у статті: Проукраїнська коаліція програє, але не здається: що показали вибори у Литві.