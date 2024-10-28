Спікер парламенту Грузії накинувся на опозицію через заклик до протестів: каже про "переворот"

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі накинувся зі звинуваченнями на адресу представників опозиції, які не визнали результатів скандальних виборів і закликали виходити на протести.

Його заяву наводить грузинський "Перший канал", повідомляє "Європейська правда".

Папуашвілі стверджує, що опозиція "дотримується сценарію державного перевороту".

За його словами, для "сценарію держперевороту" опозиційні сили "підготували всю цю сцену – оголосивши вибори нелегітимними, сформувавши технічний уряд".

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"Вони слідують сценарію державного перевороту, і це, звісно, йде врозріз із конституційним ладом і демократичними виборами. Звичайно, грузинський народ не допустить таких дій", – переконаний він.

За підсумками парламентських виборів у Грузії міжнародні спостерігачі звернули увагу на тиск і залякування виборців.

Опозиційні партії в Грузії заявили рано вранці в неділю, що вони не визнають результати виборів 26 жовтня, які "вкрала" партія влади "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Згодом президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про невизнання результатів парламентських виборів, які назвала "російськими" і також закликала вийти на протести.

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