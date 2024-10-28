Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили набросился с обвинениями в адрес представителей оппозиции, которые не признали результатов скандальных выборов и призвали выходить на протесты.

Его заявление приводит грузинский "Первый канал", сообщает "Европейская правда".

Папуашвили утверждает, что оппозиция "придерживается сценария государственного переворота".

По его словам, для "сценария госпереворота" оппозиционные силы "подготовили всю эту сцену – объявив выборы нелегитимными, сформировав техническое правительство".

Реклама:

"Они следуют сценарию государственного переворота, и это, конечно, идет вразрез с конституционным строем и демократическими выборами. Конечно, грузинский народ не допустит таких действий", – убежден он.

По итогам парламентских выборов в Грузии международные наблюдатели обратили внимание на давление и запугивание избирателей.

Оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что их "украла" партия власти "Грузинская мечта". Оппозиционеры призвали к протестам.

Подробнее читайте в статье: Тбилиси зовет на помощь: как прошли выборы в Грузии и решится ли Запад поддержать протесты