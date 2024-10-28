"Поворотний момент ": євродепутати оцінили парламентські вибори в Грузії

Група євродепутатів виступила із заявою щодо перебігу і результатів парламентських виборів у Грузії, під час яких фіксували численні порушення.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Заява опублікована від імені голови Комітету у закордонних справах Девіда Макалістера, голови делегації у зв'язках із Південним Кавказом Нілса Ушаковса і голови делегації у Парламентській асамблеї Євронест Сергія Лагодинського.

У своїй заяві євродепутати наголошують, що усі повідомлення про порушення мають бути розслідувані та належним чином усунені без зволікання.

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"Вибори були затьмарені повідомленнями про тиск на виборців, нерівні умови, поляризоване медіасередовище і політичну інструменталізацію", – йдеться у заяві.

Як зазначили депутати Європарламенту, серед порушень, про які повідомили міжнародні спостерігачі, були випадки насильства, скуповування голосів, подвійного голосування, вигнання представників ЗМІ та спостерігачів, залякування виборців на виборчих дільницях і за їх межами.

"Це поворотний момент для Грузії. Це перші вибори відтоді, як країна набула статусу кандидата в ЄС 2023 року – процес, де-факто зупинений після ухвалення закону про іноземних агентів… Ми сподіваємося, що наслідки виборів будуть мирними і демократичними, і що буде зроблено негайні кроки для повернення Грузії на шлях ЄС", – наголошується в заяві.

Євродепутати додали, що готові надати допомогу Грузії, щоб забезпечити демократичне майбутнє для всіх її громадян.

За підсумками парламентських виборів у Грузії міжнародні спостерігачі звернули увагу на тиск і залякування виборців.

Опозиційні партії в Грузії заявили рано вранці в неділю, що вони не визнають результати виборів 26 жовтня, які "вкрала" партія влади "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Згодом президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про невизнання результатів виборів, які назвала "російськими" і також закликала вийти на протести.

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