"Поворотный момент": евродепутаты оценили парламентские выборы в Грузии

Группа евродепутатов выступила с заявлением относительно хода и результатов парламентских выборов в Грузии, во время которых фиксировали многочисленные нарушения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Заявление опубликовано от имени председателя Комитета по иностранным делам Дэвида Макалистера, председателя делегации по связям с Южным Кавказом Нилса Ушаковса и председателя делегации в Парламентской ассамблее Евронест Сергея Лагодинского.

В своем заявлении евродепутаты отмечают, что все сообщения о нарушениях должны быть расследованы и должным образом устранены без промедления.

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"Выборы были омрачены сообщениями о давлении на избирателей, неравных условиях, поляризованной медиасреде и политической инструментализации", – говорится в заявлении.

Как отметили депутаты Европарламента, среди нарушений, о которых сообщили международные наблюдатели, были случаи насилия, скупки голосов, двойного голосования, изгнания представителей СМИ и наблюдателей, запугивания избирателей на избирательных участках и за их пределами.

"Это поворотный момент для Грузии. Это первые выборы с тех пор, как страна получила статус кандидата в ЕС в 2023 году – процесс, де-факто остановленный после принятия закона об иностранных агентах... Мы надеемся, что последствия выборов будут мирными и демократическими и что будут предприняты немедленные шаги для возвращения Грузии на путь ЕС", – отмечается в заявлении.

Евродепутаты добавили, что готовы оказать помощь Грузии, чтобы обеспечить демократическое будущее для всех ее граждан.

По итогам парламентских выборов в Грузии международные наблюдатели обратили внимание на давление и запугивание избирателей.

Оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что их "украла" партия власти "Грузинская мечта". Оппозиционеры призвали к протестам.

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