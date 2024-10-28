Франція закликала Грузію розслідувати порушення на скандальних виборах
Міністерство закордонних справ Франції закликало грузинську владу відреагувати на оголошені міжнародними спостерігачами факти порушень під час парламентських виборів 26 жовтня.
Про це йдеться в заяві французького МЗС, повідомляє "Європейська правда".
Зовнішньополітичне відомство Франції висловило "стурбованість останніми подіями" в Грузії після того, як міжнародні спостерігачі вказали на "тиск, залякування та погрози" щодо виборців та "відступ від демократії".
"Очікуємо, що грузинська влада розслідує порушення, які спостерігалися до і під час голосування, і виконає рекомендації ОБСЄ та Комісії Ради Європи "За демократію через право", відомої як Венеційська комісія", – йдеться в заяві.
Там додали, що Грузія для підтвердження європейського шляху повинна забезпечувати основні свободи, політичний плюралізм і громадянське суспільство.
Як повідомлялось, за підсумками парламентських виборів у Грузії, де офіційно перемогу здобула партія влади "Грузинська мрія", міжнародні спостерігачі звернули увагу на тиск і залякування виборців.
Опозиційні партії в Грузії заявили рано вранці в неділю, що вони не визнають результати виборів 26 жовтня, які "вкрала" партія влади, і закликали до протестів.
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